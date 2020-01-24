Двух ростовских полицейских, выбивавших признания, отправили за решетку

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24 января 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор в отношении двух полицейских, которые выбивали признания из задержанного.

В ходе следствия было установлено, что оперуполномоченные отдела уголовного розыска одного из райотделов полиции Ростовской области пытались добиться от задержанного признания в том, что он причастен к преступлению. В областной прокуратуре отметили, что для этого они били мужчину «специальными средствами».

Полицейским инкриминировали превышение должностных полномочий, районный суд признал их виновными. Одному дали 3 года и 8 месяцев лишения свободы, другому 3,5 года. Осужденные обжаловали приговор, однако Ростовский областной суд оставил его без изменения.

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