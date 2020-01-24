Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Двух ростовских полицейских, выбивавших признания, отправили за решетку

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Двух ростовских полицейских, выбивавших признания, отправили за решетку
Фото: соцсети

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор в отношении двух полицейских, которые выбивали признания из задержанного.

В ходе следствия было установлено, что оперуполномоченные отдела уголовного розыска одного из райотделов полиции Ростовской области пытались добиться от задержанного признания в том, что он причастен к преступлению. В областной прокуратуре отметили, что для этого они били мужчину «специальными средствами».

Полицейским инкриминировали превышение должностных полномочий, районный суд признал их виновными. Одному дали 3 года и 8 месяцев лишения свободы, другому 3,5 года. Осужденные обжаловали приговор, однако Ростовский областной суд оставил его без изменения.

Читайте также:

1. Произвол властей страшнее смерти: эксперты выявили главные страхи россиян

ДВа

//картина дня

В мире

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах СМИ.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, ажиотаж…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутаты Госдумы обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса. О мерах предосторожности народным избранникам на пленарном заседании рассказал председатель…