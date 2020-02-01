Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

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1 февраля 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2020 года. С 1 февраля льготникам проиндексируют социальные выплаты в среднем на 3,1 процента. Льготные выплаты получают ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, чернобыльцы, Герои России и другие категории граждан, нуждающихся в соцзащите, всего сейчас почти 15 миллионов человек.

С 1 февраля изменились правила увольнения сотрудников. Теперь при смене сотрудником места работы в последний трудовой день бухгалтерия или отдел кадров вместе с другими документами обязаны будут выдавать сотруднику на руки сведения о трудовой деятельности по форме (СТД-Р), в которой отражены все сведения о его трудовой деятельности (приеме на работу, увольнении и кадровых перестановках).

Нововведение появилось после того, как президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Поправки в Трудовой кодекс вступили в силу с 1 января 2020 года.

С 1 февраля проиндексируют тарифы государственной дорожной системы "Платон". С этого дня плата за проезд грузовой фуры по федеральной трассе взимается 2,2 рубля за один километр.

С 1 февраля жители Дальнего востока, в том числе Хабаровского края, могут получить "Дальневосточный гектар" на территории Бурятии и Забайкалья. Остальным жителям России такая возможность будет доступна с 1 августа.

В России вступил в силу закон о СМИ — иностранных агентах. По новому закону иностранными агентами среди СМИ являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников. Под положения закона также подпадают иностранные структуры без образования юридического лица. Иноагентами аткже могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

В течение месяца со дня признания таковым СМИ-иноагенты обязаны будут учредить российское юрлицо. Издания, которым данный статус уже присвоен, должны были сделать это до 1 февраля.