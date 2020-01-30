С 1 февраля в России на 3% вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

//Общество 13+

30 января 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Кабмин РФ утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано сайте правительства.

Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 2020 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,03, говорится в документе. Индексация будет проводиться раз в год в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год. Положенные выплаты вырастут на 3 процента.

Будут проиндексированы ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников, а также ряду других категорий граждан, нуждающихся в соцзащите.