Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

С 1 февраля в России на 3% вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 февраля в России на 3% вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты
Фото: Pixabay

Кабмин РФ утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано сайте правительства.

Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 2020 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,03, говорится в документе. Индексация будет проводиться раз в год в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год. Положенные выплаты вырастут на 3 процента.

Будут проиндексированы ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников, а также ряду других категорий граждан, нуждающихся в соцзащите.

ДВа

//картина дня

В мире

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Вооруженные силы Украины устроили в ночь на прошлую субботу, 25 января, «экстраординарный обстрел» Донецка. Об этом рассказала побывавшая в городе киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующий материал разместили на страницах китайской интернет-прессы.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов прокомментировал статью американского издания National Interest, в которой перечислены подлодки, способные…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Кузьмина поделилась с поклонниками не очень приятными новостями. Девушка показала документ, в котором говорится, что мать…

//новости ан