Ветераны войны получат по 75 тысяч рублей к празднику Победы

//Общество 13+

23 января 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Помимо денежных выплат ветераны и труженики тыла получат социальную помощь.

Как сообщает газета «Губерния», к 75-летию Победы ветераны войны получат по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч рублей. Эти средства будут выплачены из федерального бюджета. Для их получения не нужно будет писать заявлений и обращаться в органы социальной защиты — деньги перечислят вместе с пенсией.

Кроме того, ветеранам помогут с ремонтом жилья, установкой газового оборудования, путевками в местные санатории. Отметим, что согласно распоряжению губернатора Алексея Текслера все ветераны Челябинской области будут обеспечены путевками за счет областного бюджета.

В настоящее время в Челябинской области проживает чуть более 16 тысяч участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц. Из них принимали участие в боевых действиях 886 человек, 439 человек — несовершеннолетние узники концлагерей,231 житель блокадного Ленинграда, 14720 тружеников тыла.

Глава Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо детально проанализировать условия жизни и потребности ветеранов войны и тружеников тыла.