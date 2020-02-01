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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Стало известно о состоянии здоровья больного коронавирусом из Забайкалья

, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стало известно о состоянии здоровья больного коронавирусом из Забайкалья
Фотобанк АН

Стало известно, что единственный гражданин Китая, у которого выявили в Забайкальском крае новый вид вируса, идёт на поправку. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкалью Светлану Лапу.

Она подчеркнула: в Забайкалье крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Также Лапа отметила, что с данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые сейчас изолированы и находятся под наблюдением медиков. На сегодняшний день мужчина уже выздоравливает. Все люди, которые контактировали с госпитализированным, здоровы.

Ранее сообщалось, что в Москве попали в больницу несколько бортпроводников, работавших на рейсе из Китая, с подозрением на коронавирус.  

ЕЧ

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