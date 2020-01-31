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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали бортпроводников рейса из Китая

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали бортпроводников рейса из Китая
фото: pixabay.com

В Москве несколько бортпроводников, работавших на рейсе из Китая, после приземления обратились к медикам с симптомами, характерными для нового коронавируса. После этого их госпитализировали.

 

Об этом в пятницу, 31 января, сообщил информированный источник, передает "Интерфакс". С подозрением на вирус был госпитализирован также пилот одного из лайнеров, также прилетевший в Москву из Китая.

 

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор вечером в пятницу, 31 января, заявил, что в регионе был лабораторно подтвержден случай пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, у китайской студентки.

АС

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В Москве несколько бортпроводников, работавших на рейсе из Китая, после приземления обратились к медикам с симптомами, характерными для нового коронавируса. После этого…

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