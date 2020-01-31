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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Забайкалье прекращены занятия в школах

, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Забайкалье прекращены занятия в школах
стулья в школьном классе, pixabay.com

Заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сегодня вечером заявил, что занятия во всех школах региона временно прекращены с пятницы, 31 января. 

Данный шаг властей Забайкалья связан с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подчеркивается, что ребята будут учиться дистанционно.

Напомним также, что ранее вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова заявила, что на территории России были выявлены два случая коронавируса – в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших – граждане КНР.

 

 
ЕТ

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