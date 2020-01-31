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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Пятигорске ищут гражданина, который помог полицейскому спасти упавшего на рельсы

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: УТ МВД РФ по СКФО

В Пятигорске ищут гражданина, который помог полицейскому спасти упавшего на рельсы
Младший сержант полиции Индрис Жангериев, Пятигорск. Фото: УТ МВД РФ по СКФО

В соцсетях восхищаются подвигом пятигорского полицейского и продолжают поиски гражданина, который помог сержанту вытащить упавшего на рельсы человека из-под колес электрички.

Инцидент случился в Пятигорске в предновогодние дни. Сотрудник линейного отдела полиции младший сержант полиции Индрис Жангериев дежурил на перроне ж/д станции Пятигорск и увидел, что пожилой человек, оступившись, упал на рельсы. В это время к станции уже подъезжала электричка.

Напарник Жангериева помчался навстречу электропоезду, подавая машинисту сигнал экстренной остановки, а младший сержант спрыгнул на рельсы, чтобы спасти человека. Вслед за ним спрыгнул с перрона еще один человек, и вместе им удалось отвести упавшего на безопасное расстояние, вытащив его из-под колес буквально за секунды до неминуемой гибели. Пострадавший отделался лишь переломами двух ребер.

«Это моя работа – охранять общественный порядок и приходить людям на помощь, когда это потребуется», - прокомментировал произошедшее Индрис Жангериев. «Вот на таких людях и держится страна!», - отозвались обитатели соцсетей. А коллеги младшего сержанта разыскивают неизвестного гражданина, который тоже не растерялся в критической ситуации и помог Жангериеву спасти человека, чтобы лично поблагодарить его за участие в спасении.

 

Ранее сообщалось, что бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка назначен полпредом президента РФ в СКФО и будет работать в Пятигорске с видом на исторический центр города.

ЛЧ

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