Татьяна Голикова проинформировала о мерах против коронавируса

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31 января 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Фото: Правительство РФ/via Globallookpress.com

По итогам проведенного сегодня заседания оперативного штаба приняты очередные меры по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Об этом рассказала возглавляющая оперативный штаб вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на брифинге. В частности, с 1 февраля будет закрыто авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР также остаются регулярные рейсы четырех китайских авиакомпаний, которые будут прилетать в специально выделенный терминал московского аэропорта Шереметьево.

Во-вторых, все российские граждане, находящиеся в настоящее время на территории Уханя и провинции Хубэй и изъявившие желание вернуться в РФ, будут эвакуированы и помещены под двухнедельный карантин. Все организованные туристы должны вернуться из Китая в Россию до 4 февраля, для них карантина не будет.

Кроме того, находится в стадии подготовки постановление правительства РФ о временном запрете на выдачу рабочих виз для граждан КНР. Отслеживая ситуацию по коронавирусу в России, в оперативном штабе отметили завышение цен аптеками на профилактические средства и защитные медицинские маски. ФАС и Росздравнадзору дано поручение пресекать попытки недобросовестной конкуренции и завышения цен.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о принятом решении перевести рейсы из КНР в отдельный терминал.