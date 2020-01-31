"Аэрофлот" принял решение перевести рейсы в Китай в отдельный терминал "Шереметьево"

Руководство крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу, 31 января, сообщило о принятом решении перевести рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево".

эпидемиологической обстановкой на китайской территории. В компании уточнили, что рейсы в города Китая и из них, начиная с 17.00 по московскому времени 31 января 2020 года, переводятся в терминал F. Это связано с

Подчеркивается также, что все международные рейсы "Аэрофлота" по другим направлениям, которые в настоящий момент выполняются из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C. Пассажиров просят обратить внимание на данные изменения.