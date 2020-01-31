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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Врач призвала бояться не коронавируса, а другой азиатской болезни

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач призвала бояться не коронавируса, а другой азиатской болезни
Фото: pixabay.com

Врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что россиянам не стоит бояться короновируса. По её словам, существует другая инфекция из Азии, о которой следует тревожиться.

Соседова отметила, что остерегаться коронавируса нужно лишь тем, кто в ближайшее время собирается в Китай. Остальным же лучше уделить внимание профилактике гриппа, вспышки которого ожидаются в скором времени, передаёт Радио Sputnik.

«Ежедневно и ежечасно сотни вирусов переносят в себе люди, которые летают на самолетах и ездят на поездах. Коронавирус – это всего лишь один из типов многих сотен тысяч вирусов, которые пришли к нам с Востока... И грипп сейчас тоже идет. Мы сейчас ожидаем большей эпидемиологической нагрузки из-за гриппозных штаммов вирусов», - рассказала Соседова.

АБ

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