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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Штаб правительства РФ по коронавирусу вновь собрался после решения ВОЗ о ЧС

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Штаб правительства РФ по коронавирусу вновь собрался после решения ВОЗ о ЧС
фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом проводит заседание после решения ВОЗ признать вспышку чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщается на официальной странице правительства РФ в Twitter.

"Накануне ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба", - говорится в заявлении. Ранее 31 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал принимаемые в России меры профилактики коронавируса "вынужденной и правильной реакцией".

Кроме того, как уже сообщали "Аргументы недели", в РФ поддержали решение ВОЗ признать коронавирус ЧС международного масштаба, о чем заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса 2019-nCoV в России.

АС

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