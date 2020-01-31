Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении соцсетей Facebook и Twitter

В пятницу, 31 января, стало известно, что Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в ведомстве.

Согласно последним данным, Facebook и Twitter не предоставили в срок информацию о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что вышеуказанным компаниям грозит штраф. Размер выплат может составить от одного до шести миллионов рублей.

Напомним, ранее руководство Facebook сообщило, что соцсеть начнет борьбу с распространением ложной информации о коронавирусе в сети и будет удалять фейковые сообщения о болезни.