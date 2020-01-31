Путин обсудил ситуацию с коронавирусом на совещании Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждалась также ситуация с коронавирусом.
Участники совещания обсудили дальнейшие меры по предотвращению распространения инфекции на территории российской Федерации. По последним данным, в Китае количество жертв коронавируса достигло 213 человек, заражение диагностировано у 9731 человека, под подозрением находятся 15 238 человек.
Кроме того, глава государства проинформировал собравшихся о прошедшей на днях встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности, о мнении Израиля на недавнюю инициативу президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию. Участники совещания также обсудили текущие вопросы социально-экономической повестки дня.
Ранее сообщалось, что два случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Великобритании.