Два случая коронавируса зафиксированы в Великобритании

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31 января 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Два первых случая заражения коронавирусом, у членов одной семьи, зарегистрированы в Великобритании.

В Министерстве здравоохранения Соединенного королевства подтвердили положительные анализы на коронавирус 2019-nCoV у двух пациентов в Англии, родственников.

С пациентами работают специалисты NHS (британская система здравоохранения). Британские медики приняли жесткие меры по предотвращению распространения инфекции, оставаясь в тесном контакте с ВОЗ и международным сообществом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части КНР. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку зафиксирован на территории Таиланда.

Жительница Канады сообщила "Аргументам недели", что в Торонто два человека изолированы с коронавирусом. Никакой паники нет. Людей призывают избегать общественных мест, где собирается много народа.