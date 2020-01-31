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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Кремле прокомментировали идею бесплатно кормить студентов

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею бесплатно кормить студентов
Фото: соцсети

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова обеспечить студентов-очников бесплатными горячими обедами.

По словам Пескова, когда речь заходит о бесплатных горячих обедах для школьников и для студентов – это разные вещи. Также он отметил, что в Кремле не знакомы со всеми деталями предложения Власова.

«Все-таки когда мы говорим о школьниках, мы говорим о детях, о несовершеннолетних. Студенты, как правило, это совершеннолетние, уже взрослые люди. Какой-либо позиции нет, и мы особо не знакомы с подобной инициативой, с ее деталями», - заявил Песков.

АБ

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