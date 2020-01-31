В Кремле прокомментировали идею бесплатно кормить студентов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова обеспечить студентов-очников бесплатными горячими обедами.
По словам Пескова, когда речь заходит о бесплатных горячих обедах для школьников и для студентов – это разные вещи. Также он отметил, что в Кремле не знакомы со всеми деталями предложения Власова.
«Все-таки когда мы говорим о школьниках, мы говорим о детях, о несовершеннолетних. Студенты, как правило, это совершеннолетние, уже взрослые люди. Какой-либо позиции нет, и мы особо не знакомы с подобной инициативой, с ее деталями», - заявил Песков.