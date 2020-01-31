В Госдуме предложили бесплатно кормить студентов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить студентов очной дневной формы обучения бесплатным горячим питанием. Об этом он заявил в обращении к главе Министерства науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
«Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся», - заявил депутат.
Он отметил, что студенты большую часть дня проводят в вузе, а общежития не всегда оснащены необходимой техникой для приготовления пищи.