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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме предложили бесплатно кормить студентов

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме предложили бесплатно кормить студентов
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить студентов очной дневной формы обучения бесплатным горячим питанием. Об этом он заявил в обращении к главе Министерства науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

«Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся», - заявил депутат.

Он отметил, что студенты большую часть дня проводят в вузе, а общежития не всегда оснащены необходимой техникой для приготовления пищи.

АБ

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