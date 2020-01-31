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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Вирус может продержаться до двух суток", - врач оценил вероятность попадания коронавируса с посылками AliExpress

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Boris Babanov, globallookpress.com

Врач-вирусолог, профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов считает, что осевший на какой-либо поверхности коронавирус 2019-nCoV может продержаться до двух суток.

По мнению Щелканова, теоретически заразиться китайским коронавирусом через посылки AliExpress можно.
Но таких случаев не зарегистрировано, и сам он посылки из Китая получает. "Каждый человек в меру своей мнительности должен поступать", — советует доктор.

Он пояснил схему распространения вируса: "Чихнул носитель, капельки осели на поверхности поручня лестницы. Вы прошли, коснулись рукой перил, а потом потрогали свои слизистые: рот, нос, глаза. И то же самое, если вдруг капельки аэрозоля осядут на поверхности предмета, пересылаемого по почте". По оценке Щелканова, как долго может "жить" вирус, зависит от влажности, температуры воздуха, от прямого попадания солнечных лучей.

Кстати, не слышно и то, что заболели сотрудники AliExpress, обрабатывающие посылки.

Китайский коронавирус 2019-nCoV передается от человека к человеку.  В Китае болеют тысячи людей.

ИЧ

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