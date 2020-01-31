В Кинешме Ивановской области женщина, вернувшаяся из Китая, госпитализирована с подозрением на коронавирус

В Ивановской области жительница города Кинешма госпитализирована в местную больницу с подозрением на коронавирус. Женщина недавно вернулась из Китая. Дома она почувствовала недомогание, у нее поднялась температура.
Заболевшая женщина обратилась к врачу. Ее положили в Кинешемскую ЦРБ, врачи провели обследование, - пишут ивановские СМИ. Анализы отправлены на исследование в областной центр город Иваново, - сообщили в пресс-службе администрации Кинешмы.
Отметим, на данный момент коронавирус не подтвердился ни у одного россиянина, вернувшегося из Китая, где зафиксирована вспышка короновируса.