В Кинешме Ивановской области женщина, вернувшаяся из Китая, госпитализирована с подозрением на коронавирус

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31 января 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Roman Denisov, globallookpress.com

В Ивановской области жительница города Кинешма госпитализирована в местную больницу с подозрением на коронавирус. Женщина недавно вернулась из Китая. Дома она почувствовала недомогание, у нее поднялась температура.

Заболевшая женщина обратилась к врачу. Ее положили в Кинешемскую ЦРБ, врачи провели обследование, - пишут ивановские СМИ. Анализы отправлены на исследование в областной центр город Иваново, - сообщили в пресс-службе администрации Кинешмы.

Отметим, на данный момент коронавирус не подтвердился ни у одного россиянина, вернувшегося из Китая, где зафиксирована вспышка короновируса.