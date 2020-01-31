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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Шенгенские визы со 2 февраля начнут оформлять по новым правилам

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Шенгенские визы со 2 февраля начнут оформлять по новым правилам
фото: pixabay.com

Шенгенские визы начнут оформлять по новым правилам со 2 февраля 2020 года. Что важно для россиян - стоимость визы не изменится.  Стоимость шенгена для граждан России составляет и сохранится в размере 35 евро.

Такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, который был заключен в 2006 году.
По новым правилам, заявление на шенгенскую визу можно будет подать за шесть месяцев до поездки, а не за три месяца, как было ранее. Туркомпании уже отметили, что увеличенный срок позволит избежать задержек в периоды повышенного потока туристов. Но надо подать документы не позднее, чем за 15 дней до пересечения границы. 

Максимальный срок рассмотрения заявления в консульствах увеличится с 30 до 45 дней.

В июне 2019 года совет Евросоюза одобрил поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Новые правила обязательны для всех консульств. К Шенгенскому соглашению присоединились 26 стран. Теперь виза в страны Шенгена с многократным въездом на один год будет выдаваться при условии, что турист получил и законно использовал три визы за предыдущие два года. 

Длительность новой Шенгенской визы будет зависеть и от визовой истории заявителя. Чем чаще гражданин выезжал "по шенгену", тем дольше срок нового разрешения.

По новым правилам можно подать заявление и другие документы в электроном виде с электронной подписью. Изменится внешний вид виз, а на бланках анкет появятся дополнительные разделы. Они, при отрицательном решении, позволят понять причину отказа в открытии визы.

 

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