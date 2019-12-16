Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россияне смогут получить шенген на пять лет

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россияне смогут получить шенген на пять лет
Фото: pixabay.com

С нового 2020 года вступают в силу новые правила, согласно которым граждане России смогут получить шенгенскую визу сроком действия в пять лет. Об этом сообщил генконсул Италии Франческо Форте.

Форте отметил, что россияне, которые много путешествуют, могут рассчитывать на пятилетнюю визу. Он заявил, что визы на три и четыре года отменят.

«Новые правила ничего существенно не поменяют. Они направлены на улучшение организации внутреннего процесса. Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет... Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», - рассказал итальянский генконсул.

АБ

//картина дня

Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США из-за резких заявлений Трампа и попыток навязать Европе свою политику.

Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было…

//новости ан

//новости ан

Закон о домашнем насилии должен быть един для всех и не важно – кто жертва мужчина или женщины. Или, как в данном случае, драка в семье полицейских обернулась заявлением…

//новости ан

Власти Франции начали процедуру лишения профессора Олега Соколова ордена Почётного Легиона. Они считаю, что поступок историка противоречит понятиям чести и способен…

В Сети появился ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности. Видео вызвало немалое возмущение…

//новости ан

В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у ЛОРа. После обычной медицинской процедуры мальчик посинел и перестал дышать. Он скончался в реанимации, предварительный диагноз…