Россияне смогут получить шенген на пять лет

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16 декабря 2019, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

С нового 2020 года вступают в силу новые правила, согласно которым граждане России смогут получить шенгенскую визу сроком действия в пять лет. Об этом сообщил генконсул Италии Франческо Форте.

Форте отметил, что россияне, которые много путешествуют, могут рассчитывать на пятилетнюю визу. Он заявил, что визы на три и четыре года отменят.

«Новые правила ничего существенно не поменяют. Они направлены на улучшение организации внутреннего процесса. Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет... Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», - рассказал итальянский генконсул.