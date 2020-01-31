Эксперт рассказала о новых опасных клопах

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31 января 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

В России появился новый вид клопов. Сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева объяснила, в чем опасность этих насекомых.

Рославцева предупредила, что постельные клопы являются переносчиками инфекций, передаёт Радио Sputnik. Она отметила, что в последние несколько лет помимо обычных клопов в России начали замечать и их тропических собратьев.

«Оказалось, что в организме клопов и на покровах может быть все что угодно. То, что многократно подтверждено – это гепатит B, но там достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок», - сообщила эксперт.