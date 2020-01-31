Эксперт назвала

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31 января 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала, почему в России увеличилось количество разводов среди современных семей.

«В более молодых семьях появляется и относительно новая причина разводов – инфантильность или отсутствие обязательств за семью», - пояснила эксперт.

При этом Егорова не стала исключать причины, которые сохраняют актуальность по сей день, финансовые возможности, в том числе наличие собственной квартиры, завышенные ожидания от партнера, особенно мужа, в карьерном росте и перспективах развития семьи.

«… для россиян весьма характерно нежелание идти на компромиссы в семейной жизни, а также вмешательство со стороны родственников», - отметила она.

Ранее ученые назвали различия между мужчиной и женщиной в отношении «счастливого брака».