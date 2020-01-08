Ученые назвали различия между мужчиной и женщиной в отношении

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8 января 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Группа американских ученых из Мичиганского и Ратгерского университетов провели исследование среди 400 пар, которое помогло выяснить, что значит брак для мужчины и женщины, а также выявить главные различия между партнерами.

Эксперты определили, что мужчина ценит психологическую гармонию куда больше, чем женщина. По их словам, психологическая совместимость со временем перерастает в душевный комфорт между супругами.

Теплая атмосфера в семье зависит от женщины. Отмечается, что в паре девушка должна быть более счастлива, чем мужчина, только тогда в доме будет уют, а дети и супруг ощущать на себе женскую ласку

Также ученые выяснили, что с возрастом женщина становится более открытой, а мужчина наоборот начинает скрывать свои чувства и эмоции. Кроме этого, настроение супруги ухудшается, когда супруг заболел, а когда болеет жена за ней ухаживают дети, поэтому муж продолжает жить спокойной жизнью.

Эксперты считают, чтобы проверить на себе данные гипотезы нужно пожениться, а не просто жить вместе. Исследователи отметили, что некоторые мужчины воспринимают сожительство, как брак, в то время, как девушки считают, что это шаг на пути к замужеству.

Ученые выявили, что в большинстве случаев современный мужчина готов сделать предложение через 22 месяца романа или, когда полностью будет готов к созданию семьи.