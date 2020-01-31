Что делать с детскими капризами?

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31 января 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Фото: соцсети

Недавно в Севастополе 16-летняя девушка наглоталась таблеток в попытке «развести» родителей на покупку нового телефона. Подобные истории ужасают и побуждают задуматься: как воспитать ребёнка так, чтобы избежать шантаж, истерики и капризы в детском и подростковом возрасте? «Аргументы недели» исследовали мнения педагогов, психологов и многодетных мам, чтобы разобраться: быть детским капризам, или не быть.

В возрасте от двух до четырех лет у ребенка происходят заметные перемены в характере и поведении: у него формируются самооценка и самолюбие. Взрослые, не способные перестроить взаимоотношения с детьми с учётом этих изменений, сталкиваются с серьезными трудностями в воспитании. Небольшие разногласия, которые могут решиться мирным путём, перерастают в конфликт, из-за которого страдают обе стороны.⠀

5 советов по предупреждению капризов у детей:

Предоставьте детям свободу действий, в разумных пределах, чтобы они могли самостоятельно получать опыт в различных ситуациях. ⠀

Не применяйте физическую силу по отношению к ребенку: шлепки по попе, подзатыльники и другие телесные наказания негативно влияют на детскую психику. ⠀

Если малыш не делает ничего опасного и запретного, родителям не стоит делать ему замечания. Излишняя строгость, ограничение активности, многочисленные запреты и физические наказания ребенка провоцируют его на упрямое поведение даже в тех случаях, когда он знает, что не прав.

Пытаясь добиться от своего чада хорошего поведения, помните, что поощрять предпочтительнее, чем наказывать. ⠀

Наберитесь терпения, чтобы правильно реагировать на требования ребенка, не унижая его, но и не потакая детским капризам.

Педиатры и детские психологи утверждают, что перед тем, как начать биться в агонии из-за того, что ваш ребёнок — «неуправляемый монстр» необходимо:

исключить нарушение развития или незрелость структур нервной системы;

взвесить, достаточное ли внимание уделяется малышу, присутствуют ли крики, ругань, агрессия в семье;

обеспечить здоровый режим у ребёнка, проследить не «переигрывает» ли он, достаточно ли спит;

организовать малышу занятия, которые удовлетворяют его возрастные потребности и пробуждают интерес к жизни.

Если родитель убеждён, что все эти элементы благополучного развития малыша в норме, то, скорее, пред ним предстала некто иная, как манипуляция или истерика. Более подробно явление детской истерики можно обозначить, как исследование границ дозволенного, проба способов получения желаемого.

Дипломированный педагог Инна Царик поделилась мнением на тему детских манипуляций и капризов в своём Instagram-блоге:

«Всё начинается ещё "с пелёнок": даже то, как мама даёт грудь определяет "потребительский характер" ребёнка. Если мама сразу бросается кормить, ни секунды не может слышать голодный плач, то этим самым она усложняет формирование терпения. Если грудь даётся "по требованию" каждые 15 минут, то и в будущем "требования" малыша будут частыми и ненасытными, игрушек будет всё мало и мало. С года начинается период понимания речи и первые "пробы пера": работает ли крик для получения желаемого. С кризиса 3-х лет (2,5-3,5 лет) малыш начинает осознавать своё "Я" и что имеет желания, а каким способом их удовлетворять, ещё не усвоил, пробует, копирует. Нервная система ещё не зрелая, и не справляется с торможением себя. А неудовлетворённое желание воспринимается как "величайшее горе". Роль мамы помочь прояснить всё это, а не кричать, вступая в переговоры, и показывая, что крик работает, не переключать внимание, уходя от проблемы, тем самым демонстрируя, что потребности ребёнка не важны для неё».

«Опять истерика! Слушать больше не могу! Да сколько можно уже! Закрой рот! Сейчас в угол поставлю! Вот папа придет, все ему расскажу! Господи, как же я устала…» — типичные возгласы измождённых родителей, вызванные детским непослушанием. Такой ответ: истерикой — на истерику, ни к чему результативному не приведёт.

Для устранения проблемы капризов родителю следует определить четкие правила в семье и быть последовательными во всём. Например, составим список «правил хорошего поведения»: едим за столом, не "кусочничаем" на улице, не трогаем чужие вещи и игрушки, в спальне родителей не играем, в лифт мама заходит первая, кнопки в лифте нажимает только мама, на клумбы не забегаем и т.п. Самое важное, что нужно запомнить не только ребёнку, но и маме, что нельзя — значит, нельзя всегда: если сегодня нельзя, то и завтра нельзя! Тогда всё становится проще, нет "каши" в голове ребёнка, всё четко и ясно, не возникают соблазны.

Рассмотрим варианты как правильно говорить ребёнку — «НЕТ»:

Продумайте аргументы и будьте тверды. Чтобы отказ был воспринят детьми серьёзно, вам стоит привести несколько аргументов, почему вы говорите «нет». Вы сами должны быть убеждены в решении отказать, иначе, почувствовав нерешительность в голосе, ребёнок усилит давление.

Помните, нельзя менять свою позицию на противоположную. Если сказано «нет», стойте на своём — говорить «да» вы уже не имеете права. Если вы нарушите это правило однажды, ребёнок в следующий раз не воспримет отказ всерьёз.

Слово «нет» должно приобрести в вашей семье особую ценность и смысл. Услышав его от родителей, ребёнок должен понимать — это не обсуждается, дальнейшие попытки что-то доказывать, просить или спорить бесполезны. Чтобы родительское «нет» приобрело для ребёнка такое значение, нужно постоянно прилагать усилия. Для начала перестаньте говорить его слишком часто, произносите его в исключительных случаях. Приняв решение отказать детям в чём-то, подумайте, нельзя ли обойтись без запрета? Если вы постоянно запрещаете, говорите «нет» почти во всех ситуациях, то вскоре это слово перестанет действовать.

В семье все имеют единое мнение. Ваш отказ ребёнку не должен быть никем отменён. Если вы не разрешили сыну или дочери взять какую-то вещь или отказали в покупке, будет правильно, если и другие члены семьи поступят так же. Родитель должен быть для ребенка авторитетом и не подвергать его решение сомнению.

Договаривайтесь с детьми и избегайте провокаций. Даже с малышами почти всегда можно найти способ договориться, причём иногда сделать это намного проще, чем отказать. Если кроха попросил купить ему дорогую игрушку, а нужной суммы денег у вас нет, попробуйте договориться с ним о том, чтобы купить её позже, например, на День Рождения. Сейчас же можно обойтись менее дорогостоящей игрушкой и взвесить необходимость её приобретения вместе с ребёнком, несколько раз.

Практически все психологи утверждают, что подростковый период — самый сложный в жизни, так как человек оказывается перед необходимостью решать множество жизнеопределяющих задач в то время, как организм ещё только формируется и адаптируется к взрослому состоянию.

В подростковый период происходит жизненное самоопределение подростка, формируются его планы на будущее. Идет активный поиск своего «Я» и экспериментирование в разных социальных ролях. Часто подростки уверены в уникальности собственных проблем и переживаний, что порождает чувство одиночества и подавленности.

Главное для родителей подростка — это понять и принять изменения, происходящие в ребёнке. Подростку необходимо говорить с родителями о любых вопросах, которые его волнуют. Но он будет это делать только в том случае, если будет уверен, что не встретит осуждения своих взглядов, стиля поведения, одежды, друзей. Важно помнить, что в душе они остаются ранимы и беззащитны. И только в ваших силах не потерять доверие ребенка, а приумножить его своей любовью и поддержкой.

В Сети нам удалось найти публикацию многодетной мамы Натальи Скрыльниковой о сложности подросткового возраста. Она советует родителям подростка, в первую очередь, расслабиться. «Представьте, что это не ваш ребёнок, так как видеть, что ваш милый малыш превратился в какого-то монстра — сложно. Я серьёзно. После 14 лет вы уже ничего не сделаете. Всё, что вы могли — вы уже сделали. Это отдельная личность, которая временно поживет ещё с вами и сделает всё возможное и невозможное, что вам это станет не в радость. Поменяется всё: и внешность, и поведение. Спят подростки по пол дня, а то и сутками. Может появиться дикий аппетит или наоборот — станет отказываться от раннее любимых блюд. В магазин пойти — пытка. "Хочу типа такого, но не такое". Часами будет выносить мозг и вам, и продавцам, и в итоге купит совсем не то, за чем пришли. Можно, конечно, и самому доверить покупки, но вам всё равно потом придется идти за тем, что более подходит по сезону или в школу. В лексиконе почти всех тинэйджеров появляются подобные фразы: "Не лезьте в мою жизнь!", "Я сам(а) всё знаю!", "И чё?!", "Мне пофиг", "Буду учиться на своих ошибках!", "Не хочу и не буду!" и т.п. Ходить в мокрых кроссовках зимой, без шапки или в одних колготках с мини-юбкой — нормально! Имидж — это всё! "Забить" на учёбу — тоже. В этот период главное — отношения. Поэтому слышать замечания от учителей (и не только) об отвратительном поведении — это тоже норма. А дома периодически приходится наблюдать нешуточные страдания — "любовь, зачем ты мучаешь меня?". Подростков больше волнуют прыщи, запах пота или горбинка на носу, чем порядок в комнате или учёба. А ещё от подросших детишек услышишь много нового о себе. Это в дошкольном возрасте мамы и папы самые лучшие и любимые. У подростков всё в точности до наоборот. Хотя, если честно, при всех их выходках трудно остаться адекватным родителем и не проявить свои негативные качества. Иной раз вообще посещают сомнения — "А точно ли это мой ребёнок?" или мысли "Сам тебя породил, сам и …". В общем, если это всё происходит в вашей жизни и вашего подросшего чада — значит, "полёт нормальный".»

Запомните, когда ребенку достаточно внимания, он никогда его не будет выпрашивать. Забираете из сада или школы? Обнимите его, поговорите. Обычно ребёнку хватает 3-5 минут, чтобы напитаться любовью. Ребёнок подошел к вам дома, на улице, в гостях? Выслушайте, подержите за руку, побудьте рядом. Если у вас действительно нет возможности поговорить, просто приобнимите ребёнка, продолжая заниматься своими делами. Дайте ему понять, что вы рядом, и вы его любите.

С подростками — нужно подружиться и расслабиться, что-то требовать уже не получится. А вот говорить с детьми в любом возрасте нужно, просто говорить об их проблемах, не навязывать свою точку зрения, а уметь поддержать и выслушать. Тогда наверняка уровень частоты появления капризов и истерик у ребёнка будет минимизирован.