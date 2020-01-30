Женщине, обещавшей взорвать самолет, грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы

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30 января 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Женщина, летевшая сегодня на самолете из Симферополя в Москву и угрожавшая его взорвать, заплатит крупный штраф либо получит тюремный срок.

Напомним, днем 30 января самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово из-за пассажирки, которая угрожала взорвать себя и весь самолет. По информации компании, она встала в проходе и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Командир лайнера сообщил об инциденте в аэропорт, где позже самолет и приземлился.

Позже стало известно, что зовут нарушительницу Антонина ПОЛОДИЯНЦЕВА, ей 37 лет и прописана она в селе Каменоломня Сакского района Крыма. Судя по ее страницам в соцсетях, проживает она в Москве.

Как написал в своем блоге президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей ФИЛАТОВ, на прошлой неделе она праздновала день рождения со своими родителями и, видимо, что-то пошло не так.

«На террористку она, скажем прямо, не очень похожа, но в жизни бывает всякое. Не знаю, что заставило ее угрожать взрывом самолета. Личная драма, обида, алкогольное опьянение или она и впрямь была завербована какой-либо террористической организацией? Теперь ей грозит ответственность по статье 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - считает он.

ФИЛАТОВ отметил, что в данном случае речь, скорее всего, будет идти о части второй, предусматривающей наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок 3-5 лет.

«И это минимум. Если сообщение было действительно ложным», - подчеркнул президент союза офицеров.