Из-за грозившей взрывным устройством на борту самолета женщины началась проверка всех авиапассажиров

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30 января 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru/

После инцидента на борту самолета, выполнявшего рейс «Симферополь – Москва», всех пассажиров лайнера проверяет служба безопасности.

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» рассказала крымчанка, летевшая этим же авиарейсом.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово из-за пассажирки, которая угрожала взорвать себя и весь самолет. По информации компании, она встала в проходе и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Командир лайнера сообщил об инциденте в аэропорт, где позже самолет и приземлился. Известно, что женщина – 35-летняя Антонина ПОЛОДИЯНЦЕВА, она задержана.

Подробности того, что происходило в самолете, рассказала одна из пассажиров.

«Я подняла голову, когда она подскочила, подбежала к аварийной двери на психах. Утверждать не могу, но мне кажется, она говорила не о том, что у нее взрывное устройство, а что у соседа в сумке. Она требовала куда-то звонить, но ее быстро успокоили, так как по всем признакам у бабы не все дома, там было очевидно, что никакого взрывного устройства нет», – поделилась она.

Крымчанка также отметила, что самолет сел в аэропорту Домодедово по расписанию, однако пассажиров продержали на борту еще 50 минут. Сейчас же, по ее словам, начался «театр безопасности» – проверяются все 195 человек, которые летели рейсом «Симферополь – Москва». Некоторые пассажиры из-за инцидента опаздывают на другие самолеты, добавила собеседница «АН-Крым».