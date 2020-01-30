Изувечить память: как забываются герои

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30 января 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Со всех сторон в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы транслируют важнейшую задачу, уже давно поставленную президентом: сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. В верхах восклицают: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». На деле и имени этого «последнего солдата» знать не хотят. Проблема не локальная, а общероссийская. Поисковики ведут раскопки, устанавливают личность погибших героев, администрации выделяют деньги на памятники, а на братских могилах зажигаются вечные огни. Вот только все так же остаются тысячи героев, как будто бы намеренно неопознанных и неизвестных. Самое удивительное еще и в том, что некоторых «известных» почему-то не могут увековечить, так еще и препятствуют тем, кто берется за это самостоятельно.

Недавно в редакцию «Аргументов Недели» обратился житель блокадного Ленинграда Константин Евгеньевич Федоров. В декабре 2019 он отметил восьмидесятилетний юбилей. Его отец Глебов Георгий Сергеевич – участник прорыва блокады, погиб в марте 1943 года и был похоронен в братской могиле поселка Красный Бор. Кладбище Федоров нашел – помогли в сельсовете, а доказательства того, что Глебов захоронен именно там – на похоронном свидетельстве. Вот только на обелисках с перечнем героев имени его отца почему-то нет. Более того, не указана на нем и половина погребенных. Константин Евгеньевич это, по его словам, вопиющее беспамятство и равнодушие терпеть не стал, установил табличку с фотографией, годами жизни и ФИО отца сам.

Через год его примеру последовало 12 человек, на следующий – более 30 и дальше по нарастающей. Вот только к 70-летию Победы в 2015 году все самодельные памятники снесли, а на их месте установили ряды мраморных плит. Имена всех павших героев выбиты снова не были. По крайней мере тех, кому таблички устанавливали родные. И теперь если говорить начистоту, сколько реально захороненных героев становятся как будто бы намерено забытыми и неопознанными? Или почему администрации не берут такие дела под свой контроль, чтобы у потомков была возможность знать, где покоятся их предки?

Константин Евгеньевич, обратившийся к нам, остаться в стороне не смог, написал депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексею Макарову, который обещал помочь и передал контроль за ситуацией Председателю Комитета молодежной политики Ленинградской области Алексею Орлову.

Мы связались с Комитетом по молодежной политике Ленинградской области и выяснили, что этим обращением занимается главный специалисткомитета Герман Сакс. Он заявил, что до 30 января решение будет вынесено, а ответ отправят и Федорову, и Макарову. Загвоздка только в том, что эта организация не имеет нужных полномочий для решения проблемы.

Объясняем. Увековечиванием памяти занимается специальный уполномоченный орган – Министерство обороны РФ. И органы местного самоуправления впридачу. Максимум что может сделать Комитет по молодежной политике (и обещает) – проверить все данные, написанные гражданином, найти в архивных источниках информацию о герое, подтверждение места его службы и гибели. То есть комитет собирает документальную доказательную базу по обращению и отправляет запрос в военкомат Красного Бора. Проблема в том, что чаще всего на такие прошения приходит отказ, потому что все упирается в деньги, которых у поселений нет. Так же, как и нет полномочий у Комитета по молодежной политике все это решить, но разные государственные структуры продолжают впихивать им такого рода дела, потому что сами, выходит, ничего в этом не понимают. Комитет, конечно, оказывает содействие, дает рекомендации и осуществляет проверку. Но, к сожалению, большинство их прошений оказываются заброшенными, и это происходит повсеместно, потому что тех же денег ни у кого нет, а искать никто не хочет. Конечно, некоторые города и поселки собирают советы депутатов, администрации находят спонсоров и память героев увековечивается, но в этом вопросе просто колоссальное количество исключений. А наши люди даже понятия не имеют, куда обращаться и кто всем этим занимается.

А по законодательству, напоминаем, уполномоченный федеральный орган – Министерство обороны. Но наши законы ведь идут вразрез друг с другом, между ними куча несогласованности и ответственных по тому или иному вопросу – тьма. Еще один феномен – этим ответственным не даны рычаги воздействия. Как Минобороны может повлиять на органы местного самоуправления? Даже если они сами изготовят памятник – земля не принадлежит им. Чтобы поставить где-то мемориал, надо, чтобы территория была в собственности того, кто тратит деньги. Как это сделать? Никак. Надо договариваться, а заниматься этим никто не хочет. Законы меняются, механизмы их реализации не успевают полноценно проработать. Поэтому мы можем говорить о том, что у нас несовершенно все, но единственное, что поможет избавиться от этой постыдной тенденции для всей России – совместное решение задач и человечность. Неужели невозможно сделать ревизию списков реально захороненных героев и перечислить, пусть и без помпезности, их имена, когдаони уже известны?

Константин Евгеньевич Федоров боится повторения позорной практики 2015 года в 75-летний юбилей Великой Победы, а эта практика на самом деле никогда и не прекращается. «Аргументы недели» будут следить за ситуацией и сделают все возможное, чтобы вопрос был решен по справедливости.

Мы призываем представителей власти взять это и другие похожие дела под контроль, потому что на деле выходит так, что все наши «песни» о патриотизме – пустые слова и показуха, а «уважение» наше проявляется только от случая к случаю.