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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Минобрнауки РФ до марта продлило каникулы китайским студентам

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Минобрнауки РФ до марта продлило каникулы китайским студентам
фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации издало указ, в соответствии с которым студентам российских вузов, приезжающим после каникул из КНР, следует продлить каникулы до 2 марта 2020 года.

"Обеспечить: продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из КНР, каникул на срок до 2 марта (имея ввиду 14-дневный инкубационный период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график", - говорится в приказе на сайте ведомства.

Также ректорам поручено принять меры по усилению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в организациях и общежитиях, а также при организации взаимодействия с гражданами, приезжающими из Китая и в случае служебных командировок.

Кроме того, документ обязывает руководство вузов при необходимости организовать дистанционное обучение для ребят из Китая. По возвращении на территорию России обучение китайских студентов должно пойти по выбранной ранее программе и главное - в полном объеме.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что российские туроператоры могут потерять до 100 миллионов долларов из-за отсутствия турпотока из Китая. Об этом в четверг, 30 января, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

АС

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