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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Сенатор: Понятие семьи как «союза мужчины и женщины» может быть внесено в Конституцию

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Сенатор: Понятие семьи как «союза мужчины и женщины» может быть внесено в Конституцию
Андрей Клишас. Фото сайт Совета Федерации.

Пункт о защите традиционных семейных ценностей и понятие семьи как «союза мужчины и женщины» могут быть внесены в Конституцию России.

Такую инициативу поддержал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

С соответствующим предложением ранее выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Клишас отметил, что положительно относится к этим предложениям и ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу.

«Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция», – сказал он.

Сенатор также добавил, что текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея кажется ему очень разумной.

Кроме этого, Клишас на последнем заседании Совфеда предложил подготовить постановление, в котором будут урегулированы все процедурные вопросы, связанные с обсуждением, рассмотрением и принятием поправок в Конституцию РФ. Законодатель призвал коллег провести в регионах активное обсуждение вносимых поправок.

ДВа

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