Психолог объяснила, зачем детям

//Общество 13+

30 января 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Идея производителя «Барби» выпускать «инклюзивных» кукол с протезами, облысением и в инвалидных креслах не пришлась по вкусу широкой общественности. Психолог объяснила, какую пользу такие игрушки принесут детям.

Психолог Юлия Челышева посоветовала покупать детям таких кукол вместе с привычными «Барби». Это научит детей правильно воспринимать людей с ограниченными возможностями.

«Стоит объяснить, как правильно выстраивать отношения с людьми с ОВЗ — не жалеть, а воспринимать как полноценных членов социума», - считает психолог. Также она подчеркнула, что реакция на кукол показывает, что людей с ОВЗ общество до сих пор не приняло.