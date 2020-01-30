Минобороны опровергло бомбардировку в Идлибе

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30 января 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фейковое фото из Идлиба, сделанное "белыми касками"

Сообщения западных СМИ о бомбардировке госпиталя и пекарни в Идлибе являются провокациями. Российская авиация никаких задач там не выполняла. С таким опровержением выступило российское Минобороны.

О бомбардировке госпиталя и пекарни в Идлибе сообщил целый ряд западных СМИ. Они ссылаются на турецкое агентство Anadolu. Кроме того, фотографии с фейкового «места событий» распространил немецкий журналист Юлиан Рёпке.

И турецкое агентство, и немецкий журналист ссылались на некие «местные источники». Те утверждали, что в результате авиаудара погибли более 10 мирных жителей. Кроме того, 37 человек получили различные ранения.

«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января с.г. самолетом ВКС России «госпиталя и пекарни» в районе н.п. Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», — заявили в российском министерстве обороны: «Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла».

«Местными источниками» оказались «белые каски». Эта организация уже неоднократно попадалась на публикации различных фейков. К слову, в Египте полиция уже задерживала фотографа, который снимал очередной сирийский фейк для «белых касок».

Главный скандал вокруг этой организации разгорелся после того, как раскрылись подробности публикаций «Белых касок» о химатаках в Сирии. Все материалы были фальсифицированы. В съемках они задействуют актеров. Им платят за участие в подготовке фейков.