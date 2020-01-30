В Воронеже ищут мужчину, пристававшего к ребенку в подъезде

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30 января 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Воронеж. Фото: соцсети

Сотрудники МВД и Следственного комитета обратились к жителям Воронежа с просьбой помочь в поисках мужчины, который приставал в подъезде к 9-летнему мальчику.

Как сообщили 30 января в областном управлении СК России, инцидент произошел в октябре 2019 года в одной из воронежских многоэтажек. Неизвестный успел совершить с ребёнком насильственные действия сексуального характера, и неизвестно, чем бы все закончилась, если бы не вышедшая в подъезд мать ребенка, спугнувшая мужчину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако найти преступника до сих пор не удалось, поэтому правоохранители и обратились за помощью к воронежцам.

Ранее Следком сообщал о том, как полуголая жительница Воронежа выбросила младенца из купе поезда.