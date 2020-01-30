Врачи рассказали о здоровье жителей Владивостока, госпитализированных с подозрением на коронавирус

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30 января 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врачи рассказали о состоянии здоровья троих госпитализированных во Владивостоке с подозрением на коронавирус, ранее посещавших Китай. О результатах обследования сообщил представитель краевого Минздрава.

Ранее сообщалось, что трое жителей Владивостока самостоятельно обратились к врачам после возвращения из Китая. Их госпитализировали и взяли все необходимые анализы. Результаты показали отсутствие коронавируса у заболевших.

«Все результаты пришли отрицательные. Ни у одного коронавирус не подтвердился», - заверили в Минздраве.