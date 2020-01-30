В России появится порт, который загрузит Северный морской путь

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский представил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко проект строительства глубоководного морского порта Индига.
Проект включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», начало работы которого намечено на 2025 год.
«По сути, этот порт может выполнить задачу по загрузке Северного морского пути», – заявил Цибульский.
Кроме этого, на встрече речь шла о других крупных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры округа, его интеграцию в транспортные схемы страны.
По словам Цыбульского, НАО – субъект РФ в развитии которого приоритет принадлежит мерам социальной поддержки его жителей. В свою очередь, спикер Совфеда отметила, что верхняя палата парламента России всегда готова поддержать регионы в вопросах, которые требуют решения на федеральном уровне.