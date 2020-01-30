Некоторым городам России обещают ледяные дожди и снег на протяжении месяца

Синоптики сообщили, что некоторые регионы России ожидает большое количество осадков в феврале. Отмечается, что северо-западную часть страны настигнут ледяные дожди и снегопад.
В Гисметео уточнили, что в Санкт-Петербурге начнутся похолодания. При этом снег будет чередоваться с ледяным дождем. Также возможна гололедица.
Сильный снегопад, по мнению синоптиков, обрушится на Псков и Сыктывкар. Однако уже в середине месяца в регионах обещают теплую погоду и слякоть. Кроме этого, «весенняя погода» ожидается в Вологде, но с непрекращающимися осадками в виде дождя и снега.
Синоптики сообщают об оттепели в Мурманске, а также дождях во второй половине февраля.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей и гостей столицы о похолодании на текущей неделе.