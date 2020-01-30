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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Некоторым городам России обещают ледяные дожди и снег на протяжении месяца

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Некоторым городам России обещают ледяные дожди и снег на протяжении месяца
Фото: pixabay.com

Синоптики сообщили, что некоторые регионы России ожидает большое количество осадков в феврале. Отмечается, что северо-западную часть страны настигнут ледяные дожди и снегопад.

В Гисметео уточнили, что в Санкт-Петербурге начнутся похолодания. При этом снег будет чередоваться с ледяным дождем. Также возможна гололедица.

Сильный снегопад, по мнению синоптиков, обрушится на Псков и Сыктывкар. Однако уже в середине месяца в регионах обещают теплую погоду и слякоть. Кроме этого, «весенняя погода» ожидается в Вологде, но с непрекращающимися осадками в виде дождя и снега.

Синоптики сообщают об оттепели в Мурманске, а также дождях во второй половине февраля.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей и гостей столицы о похолодании на текущей неделе. 

БА

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