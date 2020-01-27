Москвичей предупредили о похолодании на этой

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова утром в понедельник, 27 января, предупредила жителей и гостей столицы о скором похолодании. Перемены в погоде ожидаются с 1 февраля.

Большую часть текущей недели в Москве будет около нуля градусов. Холоднее всего будет ночью в грядущий вторник – столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Погода в будние будет с осадками различной интенсивности, ожидается облачность.

В течение ближайших двух дней в столице вновь образуется снежный покров – его высота достигнет 5 сантиметров.