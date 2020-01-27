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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Москвичей предупредили о похолодании на этой

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвичей предупредили о похолодании на этой
снежинка, pixabay.com
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова утром в понедельник, 27 января, предупредила жителей и гостей столицы о скором похолодании. Перемены в погоде ожидаются с 1 февраля.
 
Большую часть текущей недели в Москве будет около нуля градусов. Холоднее всего будет ночью в грядущий вторник – столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Погода в будние будет с осадками различной интенсивности, ожидается облачность.
 
В течение ближайших двух дней в столице вновь образуется снежный покров – его высота достигнет 5 сантиметров.
ЕТ

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