Синоптики предсказали россиянам аномальную погоду в феврале

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25 января 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Россиян в феврале ждет очередная погодная аномалия. Такой прогноз представил центр "Фобос". Специалисты центра напомнили, что январь в этом году на большей части России был рекордно теплым.

По этой причине в феврале ожидается не по сезону теплая погода с температурой в среднем на 2-4 градуса выше климатической нормы. В средних широтах Сибири и на западе Русской равнины отклонения от нормы могут быть еще больше.

Согласно прогнозам метеорологов, холодный февраль ожидается только на северо-востоке Российской Федерации. Там температура воздуха будет в пределах (и даже может опуститься на два градуса ниже) климатической нормы.

"В столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта. Завершится зима очередным мощным потеплением", - заключили специалисты.

Напомним, ранее АН сообщали, что ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в субботу сделал важное заявление. По словам синоптика, в четверг на следующей неделе на столицу России обрушатся снегопады и метели.