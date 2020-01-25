На Москву в конце следующей недели обрушатся снегопады и метели

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в субботу сделал важное заявление. По словам синоптика, в четверг на следующей неделе на столицу России обрушатся снегопады и метели.

Тишковец уточнил, что в конце грядущей недели в Москве "зарядят хорошие снегопады", начнутся метели и будет дуть северный ветер. Кроме того, по словам метеоролога, температура в городе начнет понижаться – уже в пятницу ночью ожидается от нуля до минус 5 градусов.

В выходные столбики термометров в ночное время будут показывать от минус 2 до минус 7 градусов, а днем ожидается ноль – минус 5.

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