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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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На Москву в конце следующей недели обрушатся снегопады и метели

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Москву в конце следующей недели обрушатся снегопады и метели
метель в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в субботу сделал важное заявление. По словам синоптика, в четверг на следующей неделе на столицу России обрушатся снегопады и метели.
 
Тишковец уточнил, что в конце грядущей недели в Москве "зарядят хорошие снегопады", начнутся метели и будет дуть северный ветер. Кроме того, по словам метеоролога, температура в городе начнет понижаться – уже в пятницу ночью ожидается от нуля до минус 5 градусов.
 
В выходные столбики термометров в ночное время будут показывать от минус 2 до минус 7 градусов, а днем ожидается ноль – минус 5. 
 
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