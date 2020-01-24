Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах в ближайшее время

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На шоу «Кто хочет стать миллионером?» артисты, сыгравшие декабристов, не смогли ответить, какой император их помиловал
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24 января 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
На шоу «Кто хочет стать миллионером?» артисты, сыгравшие декабристов, не смогли ответить, какой император их помиловал
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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