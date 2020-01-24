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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах в ближайшее время

, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах в ближайшее время
лыжи, pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, смогут ли москвичи и гости города в ближайшее время покататься на лыжах или санках. На днях в столице наконец выпал снег.
 
Вильфанд убежден, что в грядущие выходные и в выходные на следующей неделе гражданам не удастся покататься на лыжах, поскольку снега все еще будет мало. 
 
Синоптик также заметил, что уже 25 и 26 января в столичный регион вернется привычная для текущей зимы погода – столбики термометров будут показывать около нуля градусов, ночью ожидается небольшой минус, а в дневное время – плюс. Только к понедельнику будет зафиксировано небольшое понижение температуры.
 
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