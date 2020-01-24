Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах в ближайшее время

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, смогут ли москвичи и гости города в ближайшее время покататься на лыжах или санках. На днях в столице наконец выпал снег.

Вильфанд убежден, что в грядущие выходные и в выходные на следующей неделе гражданам не удастся покататься на лыжах, поскольку снега все еще будет мало.

Синоптик также заметил, что уже 25 и 26 января в столичный регион вернется привычная для текущей зимы погода – столбики термометров будут показывать около нуля градусов, ночью ожидается небольшой минус, а в дневное время – плюс. Только к понедельнику будет зафиксировано небольшое понижение температуры.

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