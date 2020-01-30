В России может возникнуть повышенный спрос на бытовую технику из-за коронавируса

//Общество 13+

30 января 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Блокнот

Фото: соцсети

В России может возникнуть дефицит электроники из-за вспышки коронавируса. Власти Китая приняли решение продлить официальные новогодние каникулы, которые обычно заканчиваются 30 января, до 2 февраля. Поэтому магазины могут не успеть пополнить склады в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта, когда возрастает спрос на эту продукцию.

На долю Китая приходится около 60% производства потребительской электроники. Эксперты считают, что если после 3 февраля фабрики в Поднебесной не заработают, запасы начнут заканчиваться, причем, не только в России.

Руководитель отдела экономики информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Ольга Игнатова рассказала порталу «Блокнот», что в том случае, если ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию, введут карантин и остановят производственные линии, может возникнуть дефицит и кардинальный пересмотр цен. По ее словам, с большой долей вероятности, люди, как это уже бывало, будут скупать телевизоры, кофеварки, ноутбуки и электрические чайники, и есть основания считать, что в ближайшее время цены действительно взлетят. Она также предположила, что торговые сети будут предлагать меньше скидок.

Ранее сообщалось об угрозе производству Apple в Китае. Из-за карантина могут быть временно закрыты фабрики Foxconn, расположенные в 500 км от провинции Ухань, где началась эпидемия. Кроме того, на Apple в Китае напрямую работают около 10 тысяч человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для гаджетов.