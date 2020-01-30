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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел
Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного масел по количеству полезных веществ и попытались выявить преимущества одного продукта над другим. Однако специалисты пришли к выводу, что сделать это достаточно трудно.

«... проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ», - уточнили в ведомстве.

Специалисты отметили, что Омега-6 и Омега-9 больше всего содержатся в подсолнечном масле, а Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле - лишь в следовых количествах.

При этом витамин Е, способствующий укреплению сердечно-сосудистой системы и замедлению процесса старения клеток,  составляет 40–60 мг на 100 грамм подсолнечного масла и 12 мг на 100 грамм оливкового масла. Однако эксперты считают, что оливковое масло способно более эффективно замедлить старение клеток.

В 100 г подсолнечного масла содержится 700–1400 мг лецитина, снижающего уровень холестерина и имеющего антиоксидантные свойства, а также в два раза больше фитостеролов – растительные вещества, способных уменьшить риск возникновения инсультов и рака.

Однако оба продукта не так богаты минеральными веществами, как того хотелось бы человеческому организму.

Ранее проведенное Роскачеством исследование опровергло информацию о том, что йогурт содержит достаточное для организма количество кальция.

БА

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