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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Сын российского миллиардера признался, что ездит на метро и снимает квартиру за 30 тыс.

, 23:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Сын российского миллиардера признался, что ездит на метро и снимает квартиру за 30 тыс.
фото: Александр Фридман, Komsomolskaya Pravda /globallookpress.com

Сын совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана Александр рассказал подробности своей личной жизни. По его словам, он живет на съемной квартире на окраине Москвы и ездит на метро по своим делам.

Александр отметил, что платит за квартиру 30 тыс. в месяц. Он признался, что покупает еду и одежду за те деньги, которые заработал сам. 19-летний молодой человек заявил, что всегда знал, что не унаследует от отца ничего.

Однако Александр завершил обучение в школе в Лондоне, а пять месяцев назад открыл свою дистрибьюторскую компанию SF Development, доход которой около 405 тыс. дол. Также сын миллиардера открыл компанию по доставке товаров для кальянов в рестораны Москвы.

Отмечается, что продукцию его компании можно увидеть на полках магазинов X5 Retail Group, часть акций которой принадлежит "Альфа-групп". Молодой человек утверждает, что товары не стали бы продавать там только из-за его отца. Также успеху в бизнесе Фридмана-младшего поспособствовали связи миллиардера. 

При этом Александр поделился, что хотел отдохнуть год от учебы, а теперь и вовсе думает не поступать в университет.

Известно, что Михаил Фридман планирует передать свое состояние на благотворительность.

Ранее сообщалось, что  Потанин покупает партнерскую долю в медно-золотодобывающем руднике у Китая.

БА

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