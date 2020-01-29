Сын российского миллиардера признался, что ездит на метро и снимает квартиру за 30 тыс.

Сын совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана Александр рассказал подробности своей личной жизни. По его словам, он живет на съемной квартире на окраине Москвы и ездит на метро по своим делам.
Александр отметил, что платит за квартиру 30 тыс. в месяц. Он признался, что покупает еду и одежду за те деньги, которые заработал сам. 19-летний молодой человек заявил, что всегда знал, что не унаследует от отца ничего.
Однако Александр завершил обучение в школе в Лондоне, а пять месяцев назад открыл свою дистрибьюторскую компанию SF Development, доход которой около 405 тыс. дол. Также сын миллиардера открыл компанию по доставке товаров для кальянов в рестораны Москвы.
Отмечается, что продукцию его компании можно увидеть на полках магазинов X5 Retail Group, часть акций которой принадлежит "Альфа-групп". Молодой человек утверждает, что товары не стали бы продавать там только из-за его отца. Также успеху в бизнесе Фридмана-младшего поспособствовали связи миллиардера.
При этом Александр поделился, что хотел отдохнуть год от учебы, а теперь и вовсе думает не поступать в университет.
Известно, что Михаил Фридман планирует передать свое состояние на благотворительность.
Ранее сообщалось, что Потанин покупает партнерскую долю в медно-золотодобывающем руднике у Китая.