В Омске местный житель сыграл свадьбу в 92 года и умер

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29 января 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В управлении ЗАГС по Омской области рассказали, что 92-летний мужчина скончался через некоторое время после свадьбы. В ведомстве отметили, что в прошлом году большинство «молодоженов» были «почтенного возраста».

«В зрелом возрасте (75 и более лет) в брак вступили 38 мужчин и 13 женщин. Так, самым зрелым парам новобрачных на момент регистрации исполнилось: жениху – 92 года, невесте – 81 год; жениху – 91 год, невесте – 72 года», - отметила начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко.

По её словам, самая большая разница в возрасте между мужчиной и женщиной была 37 лет. Биляченко добавила, что самый возрастной жених прожил в браке несколько месяцев и умер, его вдове 81 год.

«До этого брака он 1,5 года был вдовцом … его вторая супруга около 10 лет назад развелась», - заключила она.

Ранее были перечислены различия между мужчиной и женщиной в отношении "счастливого брака"