15-летняя школьница из Сыктывкара попала под суд за серию краж

//Общество 13+

29 января 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Столице Коми будут судить подростков, которых обвиняют в нескольких кражах, в том числе из магазинов столицы Коми.

По данным регионального управления Следкома, фигурантка дела и ее 37-летняя знакомая попытались украсть из супермаркета несколько шампуней и продукты на 2475 рублей. Попытка не удалась, но если «старшую» задержали, то школьнице удалось сбежать.

Неудачное воровство девочку не остановило, и она совершила еще пять краж. К трем из них она привлекла 12-летних подружек, а в четвертом эпизоде действовала с 17-летней сообщницей. Предметом кражи стали шампуни, косметика и алкоголь.

Позже выяснилось, что несовершеннолетняя школьница не брезгует и «плохо лежащими» предметами – однажды она похитила из подъезда дорогой велосипед.

В ведомстве также сообщают, что все обвиняемые в ходе расследования признали вину. Уголовное дело направили в суд.