Песков: Путин ничего не думает по поводу переименования должности главы государства на «верховный правитель»

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29 января 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства и заменить его на «верховный правитель».

Ранее сообщалось, что сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Конституции, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, среди поступающих на рассмотрение группы идей - переименование должности главы государства на «верховный правитель».

Такое предложение неоднократно звучало и от Владимира Жириновского, который говорил о необходимости отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей в России. Лидер ЛДПР, правда, не связывал свое предложение с нынешней подготовкой предложений по поправкам к Конституции

Песков сказал, что «пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива», и президент Путин «ничего не думает по этому поводу».

Он также отметил, что в ходе работы рабочей группы по подготовке проекта поправок в Конституцию поступает очень много предложений, а в результате обсуждения какие-то будут отсеиваться, какие-то – приниматься.

Ранее Песков заявлял, что голосование по поправкам в Конституцию будет «за» или «против».