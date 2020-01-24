Песков: Голосование по поправкам в Конституцию будет «за» или «против»

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24 января 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию простой формальностью.

«Если люди посчитают, что эти поправки «нецелесообразны», то «так и произойдет», – сказал он.

Песков также напомнил, что устроить голосование было решением президента, хотя юридически такой необходимости нет.

«Но, тем не менее, оно не является формальностью, и это будет голосование «за» или «против», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

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