В Новороссийске запустили слух о нескольких десятках зараженных коронавирусом

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29 января 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod-novoross.ru

Порт Новороссийска. Фото: Pixabay

В Новороссийске создатели фейков атаковали родительские чаты и запустили аудиозапись о том, что в портовом городе уже двое зараженных коронавирусом, а в университете МВД прямо с занятий из-за высокой температуры сняли более 60 человек.

В горздраве эту информацию опровергли, отметив, что слухи могли появиться после того, как скорая помощь увезла с территории порта гражданина Китая.

В порту Новороссийска, в свою очередь, заявили, что видео с госпитализацией китайца снято действительно на новороссийском причале. Но моряка сняли с судна с приступом аппендицита. Он госпитализирован в первую горбольницу.