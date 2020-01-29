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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Силовикам могут разрешить доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Силовикам могут разрешить доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн
Фото: Pixabay

Глава Минсвязи Максут Шадаев предложил предоставить всем сотрудникам, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн. Он обозначил срок нововведения - 2024 год.

Речь идет о базах данных, которые есть у госорганов, банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Сейчас оперативники МВД и других силовых структур получают данные граждан из собственных баз, а также из системы ГИБДД, где есть информация о регистрации всех транспортных средств. Чтобы получить доступ к записям телефонных переговоров, электронной почте, переписке в мессенджерах или к данным о банковских счетах, необходимо соответствующее решение суда.

Большинство специалистов склоняется к тому, что для решения этого вопроса потребуется вносить изменения в законы и в Конституцию, которая гарантирует право на защиту частной жизни.

ДВа

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