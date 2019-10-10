В Центробанке рассказали, откуда мошенники получают персональные данные россиян

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10 октября 2019, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Центробанке рассказали, как мошенники узнают номера банковских карт и паспортные данные россиян. Также специалисты отметили, что самыми уязвимыми являются граждане с высоким достатком, которые увлекаются современными технологиями, домохозяйки, школьники, студенты и пенсионеры.

Отмечается, что за текущий год из всего объёма баз данных с персональной информацией лишь 12% принадлежало банкам. В остальных случаях сведения были получены при оплате покупок в Интернет-магазинах и при пользовании гаджетами, передаёт РенТВ. Также эксперты ЦБ напомнили, что зачастую злоумышленники звонят своим жертвам под видом сотрудников банка.